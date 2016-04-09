莫薩克馮賽卡公司薩爾瓦多辦公室遭查
- 2016年 4月 9日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
薩爾瓦多檢察長辦公室證實，該國警方突襲了巴拿馬法律服務公司「莫薩克•馮賽卡」位於薩爾瓦多的分支機構。襲擊在總檢察官道格拉斯（Douglas Melendez）的監督下進行。
官方推特稱，警察從的辦公室裏查抄了大量電腦設備和相關文件。
檢察長辦公室稱，一天前「莫薩克•馮賽卡」的公司標記被拆下。一名員工告訴警方，這家分公司正在搬家。
「莫薩克•馮賽卡」公司洩露的文件透露一些富豪如何利用離岸公司逃稅的細節。
檢察長辦公室稱，「莫薩克•馮賽卡」公司薩爾瓦多辦公室為該公司的全球客戶提供後台服務。
當地一家名為「El Faro」的新聞網站報道稱，有薩爾瓦多人通過「莫薩克•馮賽卡」公司購買該國房產，但沒有向政府申報這些交易。
該機構否認關於犯罪行為的指稱，稱這些信息缺乏背景關聯。
（編譯/責編：川江）