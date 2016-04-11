朝鮮偵察總局高級情報軍官「叛逃至韓國」

圖片版權 AP Image caption 自朝鮮戰爭結束以來，已有成千上萬人逃離朝鮮，但叛逃朝鮮的高層人士相當罕見。

韓國官員表示，負責對韓特務工作的一名朝鮮高級情報官員在去年投奔韓國。

韓國國防部發言人說，這名朝鮮軍官是朝鮮偵察總局負責對韓特務工作的一名大校。

韓聯社引述消息人士說，這位大校是行伍出身的脫北者中軍銜最高的一位，「他詳細披露了偵察總局對韓特務工作的內情」。

自朝鮮戰爭結束以來，已有2.8萬人逃離朝鮮，但叛逃朝鮮的高層人士相當罕見。

上周，13名在同一家海外餐廳工作的朝鮮人集體叛逃到了韓國。

一些朝鮮高級官員在海外工作時，也曾發生過叛逃的事件。

韓國國防部發言人文尚均在例行記者會上證實確有其是，但稱不便透露詳情。

韓聯社說，朝鮮偵察總局編製上屬於總參謀部，但可向朝鮮最高領導人金正恩直接報告，是朝鮮人民軍的要害部門，負責處理情報收集和派遣特務，以及從事網絡戰等。

報道還說，金正恩上台後，朝中邊界管制加強，逃離朝鮮的脫北者總數減少，但精英階層的「棄船」現象有增無減，朝鮮外交官投奔韓國的例子層出不窮。

BBC駐韓國首都首爾記者伊文斯說，這位高階軍官的叛逃可能對了解金正恩政權的內部運作提供有價值的情報。

（編譯／責編：蕭爾）