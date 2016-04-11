美國疾控中心：寨卡病毒「比想像的還可怕」

圖片版權 AP Image caption 自去年從巴西爆發以來，寨卡病毒已經導致美洲數以千計嬰兒的出生缺陷。這種病也被稱為「小頭症」。

美國疾病控制與預防中心的官員說，寨卡病毒給美國帶來的影響可能要比人們此前預測的還「可怕」。

來自該中心的專家舒查特（Dr. Anne Schuchat）表示，一系列出生缺陷的問題都與寨卡病毒有關。

她還說，由蚊蟲傳播的寨卡病毒可能擴散到美國更多的州。

自去年從巴西爆發以來，寨卡病毒已經導致美洲數以千計嬰兒的出生缺陷。這種病也被稱為「小頭症」。

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「目前來看，我們知道的一切都要比最先想像的可怕，」 舒查特表示。

今年早些時候，美國總統奧巴馬要求國會批准18億美元的緊急資金，用以寨卡病毒的防治與研究。

同時，美國還將使用抗擊埃博拉留下的5.89億美元，應對寨卡病毒的蔓延。

美國國立衛生研究院的專家法奇（Dr. Anthony Fauci）表示，美國現在需要更多的資金來對抗這些攜帶病毒的蚊蟲，並需要更多的資金用於研究疫苗和治療。

「當總統要求19億美元時，我們（確實）需要19億美元的資金。」他說，近期的研究發現，寨卡病毒還可能造成嬰兒大腦的損壞。

圖片版權 AFP Image caption 此前，美國疾控中心還宣佈，由於寨卡病例在波多黎各每周都翻倍，該地區將得到3900萬美元的緊急資助。

他還補充說，對成人而言，近期還有報道指寨卡病毒會造成神經系統問題。

此前，美國疾控中心還宣佈，由於寨卡病例在波多黎各每周都翻倍，該地區將得到3900萬美元的緊急資助。

今年二月，美國德州的達拉斯報告了第一個本地感染的寨卡病例。不過，這起病例被指是通過性接觸傳播的，而非通過蚊蟲叮咬。

（編譯/責編：歐陽成）