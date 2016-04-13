俄戰機貼近飛過美戰艦引起美國嚴重不安

圖片版權 AP Image caption 蘇-24是目前仍然服役的蘇聯時代製造的戰機

美國官員說，兩架俄羅斯蘇-24戰機在波羅的海國際水域近距離飛過美國的一艘導彈驅逐艦超過十次。

俄羅斯戰機沒有明顯攜帶武器，美國戰艦也沒有採取任何行動。

一位美國官員說，星期一（4月11日）和星期二發生的事件是「近期記憶中最具進攻性的動作之一」。

美國唐納德庫克號驅逐艦指揮官說，這樣的飛行是「模擬攻擊」。

美國官員對《華爾街日報》說，這樣的飛行「不安全，具有潛在的挑釁性，可能會引發不測」。

據報告，俄羅斯戰機曾距離美國戰艦僅僅9米，在戰艦旁邊激起水波。

俄羅斯戰機的行為可能違反了1970年代的一項旨在防止海上危險事件的協議，但是目前還不清楚美國方面是否會提出抗議。

此外，一架在飛行過程中拍攝照片的俄羅斯直升飛機7次飛過美國的導彈驅逐艦。

（編譯：躍生 責編：歐陽成）