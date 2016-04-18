日本九州島地震：災民出現經濟艙綜合症

圖片版權 Reuters Image caption 停車場的求救字樣：受困災民在停車場排出求救字樣，希望外界能夠送米、水還有能夠長期保存的食品。

來自日本熊本的報道說，由於災民蝸居在汽車中過夜，導致數名災民出現所謂的經濟艙綜合症。

也叫做肺深部血栓的經濟艙綜合症，通常是因為在狹小的空間沒有活動，導致血液中的血小板凝結成血栓，嚴重的話可以致命。

日本的媒體報道說，周一（18日）晚間，三名婦女因為出現類似經濟艙綜合症的症狀、意識模糊而送醫急救。

據稱這三人都是在汽車中過夜引發了經濟艙綜合症，其中兩人到院時心肺功能停止，當地醫院中還有7人因為被診斷出經濟艙綜合症而住院治療。

災區的餘震不斷，使得救援工作受到了很大的阻礙，例如在南阿蘇村這個重災區雖然救援人員持續努力搜尋失去聯絡的10位居民，但是在發生土石流的現場還是挖出了兩具屍體，也就是說14日以來當地連續地震已造成44人死亡。

不過距離災區較遠的一些交通已經逐步恢復，例如鐵路和部分公路，而九州新幹線高速鐵路目前還在繼續搶修當中，一度關閉的熊本國際機場預計在周二可以重開。

圖片：直擊地震震央

居住在熊本的英國人Chris Tempest為BBC中文網發來了一些他在熊本災區所拍攝的照片。

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日本熊本縣益城町，在這次熊本大地震中，成為受創最嚴重的地區。日本政府統計，除了一半以上的房屋處於全倒或是半倒的狀態，未來的重建之路，可能要有數十年。

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當地衛生中心外頭堆滿了日本各地募捐而來的物資

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日本益城町一棟房舍嚴重損毀，被當地政府判定為「不能居住」，屋主未來打算重新拆毀後新建房子。但表示「家人平安就好」。

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沐浴是日本人日常生活中不可缺的一部分，日本自衛隊在災區設置臨時澡堂，供民眾洗熱水澡

（撰稿：威克，責編：董樂）