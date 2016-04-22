日本約90名國會議員集體參拜靖國神社

圖片版權 EPA Image caption 繼日本首相等供奉祭品後，日本國會跨黨派議員團體約90名議員周五（4月22日）集體參拜靖國神社，再遭中韓批評。

繼日本首相等供奉祭品後，日本國會跨黨派議員團體約90名議員周五（4月22日）集體參拜靖國神社，再遭中韓批評。

參加日本國會 「大家一起參拜靖國神社」 團體的包括來自自民黨、民進黨等政黨的國會議員，其中包括前日本參議院副議長尾辻秀久、厚生勞動副大臣渡嘉敷奈緒美等約90名議員周五集體參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社。

靖國神社在4月21至23日正在舉行春季例行大祭。

周四，日本首相安倍晉三向靖國神社供奉名為「真榊」的祭品。日本首相助理衛藤晟一周四上午參拜了靖國神社。此外，周四，日本厚生勞動相鹽崎恭久、眾院議長大島理森和參院議長山崎正昭也向靖國神社供奉了「真榊」。

日本媒體報道說，安倍此次不參拜靖國神社主要是出於避免引發日中、日韓關係矛盾的考慮。今年5月日本還將舉辦西方7國（G7）峰會。

日本媒體稱，外相岸田文雄正凖備近期訪華，尋求緩和兩國在主權爭議等問題上的摩擦。

中國和韓國外交部繼對安倍向靖國神社供奉提出批評後，再度發言批評日本議員集體參拜。

中國外交部發言人華春瑩周四在例行記者會上表示：「中方在靖國神社問題上的立場是一貫和明確的，我們敦促日方切實正視和深刻反省侵略歷史，同軍國主義劃清界限，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會」。

周五就日本議員集體參拜一事，她再次表態說：「關於靖國神社問題，中方已多次表明有關立場。我們希望日本政治人物秉持正確歷史觀，多做有利於日本同亞洲鄰國實現和解、增進互信的事。」

韓國外交部發言人趙俊赫周四也在例行記者會上譴責表示，韓方對日本首相安倍晉三再次向供奉有二戰甲級戰犯、美化殖民統治與侵略戰爭的靖國神社獻上祭品深表憂慮。趙俊赫說，日本應該正視歷史，以實際行動真誠反省，為發展面向未來的韓日關係而積極努力。

趙俊赫周五就日本議員參拜再度發表評論，譴責日本內閣成員、國會議員參拜供奉有二戰甲級戰犯、美化殖民統治與侵略戰爭的靖國神社。

位於東京千代田區的靖國神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，一些日本政客、議員堅持參拜靖國神社，長期以來遭到包括中、韓等國的強烈反對和抗議。

（編譯：立行/責編：歐陽成）