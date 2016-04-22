奧巴馬到訪倫敦 促英國留在歐盟

圖片版權 Getty Images Image caption 奧巴馬：「美國希望英國的影響力擴大，包括在歐盟內部的影響力。」

美國總統奧巴馬表示，如果英國公投贊成離開歐盟，那麼英國就要從頭排隊同美國簽署貿易協議。

他說，對英國來說最好是發揮作用幫助推動一個鞏固的歐盟並且有歐盟成員資格，這有助於英國在國際舞台上發揮更大的作用。

奧巴馬開始對英國為期三天的訪問時作上述表示。

贊成英國離開歐盟的游說人士對奧巴馬的講話作出憤怒反應，保守黨議員多米尼克•拉布(Dominic Raab)說奧巴馬是個「瘸鴨總統」。

拉布在BBC新聞節目中說，現實是美國已經輸了，奧巴馬自己最大的貿易失敗就是沒有能夠同歐盟達成一個貿易協定。

影響力

英國首相卡梅倫同奧巴馬一起召開的記者會上說，作為歐盟成員國能夠加強英國同美國的「特殊關係」。

談到即將到來的英國就歐盟成員的公投，卡梅倫說，「這是我們的選擇，不是別人的選擇，這是英國人民的主權選擇，但是我們在選擇的時候，聽聽我們的朋友的想法也有道理。」

奧巴馬說，「對英國來說最好是發揮作用幫助推動一個鞏固的歐盟，這有助於提高英國在歐盟內的力量。我認為歐盟不會弱化英國的世界影響力，歐盟能加強英國的世界影響力。」

「美國希望英國的影響力擴大，包括在歐盟內部的影響力。」

(編譯：橫路；責編：董樂)