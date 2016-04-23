孟加拉教授被疑似伊斯蘭極端者砍死

2016年4月23日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 死者西迪克是當地一位英文教授

一位孟加拉大學教授在該國拉傑沙希被砍死。

孟加拉警方說，58歲的西迪克（Rezaul Karim Siddique）教授之死與此前疑似伊斯蘭極端分子殺害世俗博客作者、無神論者的案件相似。

西迪克是孟加拉西北部拉傑沙希大學的英文教授。

他在離開家去上班時被人用砍刀殺害。

伊斯蘭國（IS）武裝分子說，他們殺害西迪克旨在「向無神論者喊話」。

監測極端主義組織的賽德情報組織（美國）援引與伊斯蘭國有關的阿瑪克（Amaq）通訊社做出上述表示。

儘管如此，西迪克的同事表示，他並未寫過任何有爭議內容且不是無神論者—這一點與此前受害者不同。

警方確信，可能由於他參與一些文化活動才被疑似伊斯蘭極端者盯上。

BBC駐孟加拉國首都達卡記者阿克巴爾·侯賽因說，強硬派伊斯蘭組織不喜歡任何參與文化活動的人。

去年有4位著名世俗博客作者被人用砍刀殺害。

西迪克的家人告訴BBC，他創建了一所音樂學校，並編輯一本文學雜誌。

孟加拉警方對法新社表示，這家音樂學校設在曾經是伊斯蘭組織孟加拉聖戰協會（JMB）的據點巴格馬拉。該組織已被取締。

孟加拉聖戰協會成員去年因攻擊一位意大利天主教神父而被捕。