印尼警方稱又擊斃一名中國維族男子

圖片版權 none Image caption 被印尼拘押的維族男子，中國試圖說服印尼遣返他們但遭到拒絕。

印度尼西亞警方稱，印尼軍警聯合小組上周日（24日）在印尼的中蘇拉威西省坡蘇縣與恐怖分子桑托索領導的武裝團體交火中，擊斃1名加入該團體的中國維吾爾族男子。

警方表示，該團伙中有6名中國維吾爾人，其中5人已被擊斃。

印尼軍警表示，接到坡蘇縣村民通報發現可疑人士後，警方前往該地盤查時與嫌犯發生槍戰，一名中國維吾爾人被打死。印尼警方後來確認這名被擊斃的維吾爾族男子名叫Mus'ab。

印尼警方說，桑托索領導的武裝團體中有6名中國維吾爾族男子，不算4月24日被擊斃的維族男子，還有4人之前在警方的打擊行動喪命。目前仍有1人在逃。

法新社指出，近年來，不少維吾爾人從中國逃到東南亞，其中一些人進入印尼，加入當地伊斯蘭極端組織。

印尼警方稱，去年12月，1名維吾爾男子在雅加達市郊因被懷疑企圖發動自殺式爆炸襲擊而被捕；

另外3名中國維吾爾人去年7月在與東部伊斯蘭激進武裝聯絡時被捕，並被判刑。

北京在4月初曾要求印尼向中國引渡這4名仍在押的維族男子，交換條件是北京向雅加達遣返一名印尼在逃貪官。但雅加達拒絕了北京這個要求。

印尼法律、政治和安全協調部長的發言人阿古斯·巴納斯（Agus Barnas）在接受BBC記者採訪中說，「兩國（印尼與中國）沒有交換（囚徒）協議「。

他表示感謝中方幫助送回哈托諾，但是說維族人的案子和印尼腐敗逃亡分子的案子是完全不同的兩件事。

（編譯/整理：凱露/責編：董樂）