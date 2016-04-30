移民危機：船隻在利比亞海域沉沒多人失蹤
- 2016年 4月 30日
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一艘載有非法移民的充氣橡皮艇在利比亞海岸附近沉沒，至少70人失蹤。
意大利船隻救出的26名倖存者做出以上表示。
儘管意大利媒體說有70人失蹤，國際移民組織確信失蹤者是84人。
意大利海岸警衛隊接到衛星電話後在波濤洶湧的海域找到這艘充氣橡皮艇。
海岸警衛隊將倖存者帶到意大利後，一位發言人說，人蛇用的類似船隻可以載100-120人，通常是滿載。
倖存者們被帶到蘭佩杜薩島，尚不清楚這些人國籍。
今年到現在為止，約有27000難民和其他移民坐船抵達意大利，多數人從利比亞出發。
官方認為，由於巴爾幹半島國家關閉陸上邊界，試圖從海上非法越境的人數上升。
今年到現在為止，恐有至少800名非法移民在地中海南部溺斃。
（編譯/責編：張泳）