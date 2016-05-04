美國共和黨內競選：特朗普最後對手宣佈退出

圖片版權 Reuters Image caption 在美國共和黨內對總統候選人提名的競爭中，排名第三的俄亥俄州州長卡西奇退出選舉。

在美國共和黨內對總統候選人提名的競爭中，排名第三的俄亥俄州州長卡西奇正式宣佈退出選舉，使特朗普成為有絕對領先優勢的候選人。

周二（5月3日），特朗普的主要競爭對手克魯茲在印第安納州共和黨初選中失利後，宣佈退選。

現在特朗普成為共和黨內有絕對領先優勢的候選人，即將被共和黨正式提名為總統候選人。

卡西奇雖然是個獲得好評的人選，但他只在自己的州裏獲勝。

特朗普雖然已經成為共和黨內人氣最高的候選人，但共和黨內對他的看法分歧仍存。

一些共和黨員得知特朗普可能得到提名，把自己的黨證燒燬以示抗議。

（編譯：立行/責編：董樂）