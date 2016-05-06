澳大利亞和新加坡宣佈擴展軍事訓練基地

2016年5月6日

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 澳大利亞與新加坡外長、貿易部長和防長三月在悉尼出席兩國部長聯席會議時在悉尼大橋旁合影（資料照片）。

澳大利亞和新加坡星期五（5月6日）宣佈落實擬定的「澳新全面戰略伙伴關係協定」配套細節，並擴展位於澳洲昆士蘭州的軍事訓練基地。

因國土面積限制，新加坡長期以來將士兵送往包括澳洲在內的國家進行軍事訓練。根據這項協定，新加坡可向澳洲派出多達1.4萬士兵進行陸上訓練，每年的訓練時間長達18個星期。

訓練分兩季進行，2月至5月，8月至11月。該協定有效期25年，將使新加坡派往澳洲的士兵人數從6000增加至1.4萬。

路透社說，新加坡將提供22.5億澳元擴展位於澳洲昆士蘭州北部的湯斯維爾和肖爾沃特灣的軍事訓練設施。

擴展的軍事訓練設施位於對政府來說很重要的兩個選區。有關決定周五由澳洲總理特恩布爾在堪培拉宣佈。

特恩布爾表示，根據雙方達成的全面戰略伙伴關係，澳洲的目標是將與新加坡的關係提升至與新西蘭的類似關係。

他指出，全新的戰略伙伴關係將使昆士蘭北部出現建築熱潮，因為新加坡國防部在當地的訓練設施需要修建新的公路、住宅和相關訓練設施。

在澳洲即將於7月舉行聯邦大選的情況下宣佈該項協定，被視為某種政治得分。

澳大利亞與新加坡加強軍方聯繫之際，南中國海局勢因島礁主權爭議以及中國在爭議島礁上的填海造島活動而變得緊張。

BBC駐悉尼記者菲爾·默塞爾表示，分析人士認為，這一戰略舉措是新加坡對中國在區內展現軍事肌肉的回應。

路透社引述新加坡拉惹勒南國際關係學院安全專家理查德·畢辛格說，新加坡與澳洲建立的這種軍事聯繫或軍方聯繫，與中國是沒有的。

他說，「我並非是說此舉旨在明確應對中國，但如果說這背後沒有這種驅動的話，會令人感到奇怪」。

除此之外，亞太地區日益面對伊斯蘭極端勢力的威脅。本周初，新加坡當局稱拘捕了8名孟加拉國男子，他們打算在該國發動襲擊。

去年6月，新加坡總理李顯龍同到訪的澳洲總理阿博特簽署了全面戰略伙伴關係協定，加強兩國在經貿、科研、防衛和人文交流等方面的合作。

這項協定是在澳洲已與中國、日本、韓國等達成自由貿易協定，並已簽署跨太平洋伙伴關係協定之後達成。

新加坡媒體說，根據協定，兩國將提升現有的自由貿易協定，包括更新貿易條規、讓企業能更輕易地在彼此國家經商。

在創新和科研領域方面，兩國的相關單位將開展合作項目。澳大利亞國家級科研單位「聯邦科學與工業研究組織」和新加坡科技研究局等機構將各撥款2500萬新元，促進科研領域的發展。

在防衛方面，澳新將加強互換防恐情報等資料，並探討設立新的訓練基地。