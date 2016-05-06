歐盟公投：特朗普支持英國退出歐盟

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普認為英國離開歐盟會更好

美國共和黨總統候選人特朗普（也稱：川普）說，英國退出歐盟將會「更好」。

特朗普對福克斯新聞說，移民危機對「歐洲是一件可怕的事情」。他指責歐盟推動了這場危機。

特朗普說，他並不想提出任何「建議」，但是他「覺得」英國公投時應該投票斬斷與歐盟的關係。

而美國總統奧巴馬上月在訪問英國時，明確表示英國應該留在歐盟。

特朗普在接受福克斯新聞採訪時表示，他個人認為英國離開歐盟會更好，他說這並不是他的建議，只是他個人的一種感覺。

他說，「我很了解英國，深知這個國家，我在英國有許多投資」。

他還補充說，「我希望英國自己來做決定」。

圖片版權 Image caption 美國總統奧巴馬上月在訪問英國時，明確表示英國應該留在歐盟。

4月份，奧巴馬訪英時曾表示過，如果英國退出歐盟那麼在與美國做貿易協議時只能「排到隊尾」。

奧巴馬此言一齣，立刻引來英國退盟人士的憤怒反應。

特朗普在英國有許多商業利益，其中包括在蘇格蘭的特朗普國際高爾夫球場等。

去年12月，當特朗普呼籲暫時禁止穆斯林進入美國時引來廣泛爭議時，有人辯論是否應該允許特朗普進入英國。當時有50多萬人簽署一份請願書，在英國下議院引發討論。

英國首相卡梅倫說，特朗普的評論是錯誤的、有分裂性，並且是愚蠢的。

但是卡梅倫說，特朗普應該獲得應有的尊重。

（編譯：凱露 責編：歐陽成）