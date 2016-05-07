菲律賓大選前夜 南海問題再成焦點

圖片版權 Reuters Image caption 綽號「叮咚」的杜特蒂因講話不修邊幅和不講求政治正確被人們與美國共和黨總統競選人特朗普相比較

菲律賓總統大選周一（5月9日）投票。各路競選人周六（7日）在馬尼拉展開了最後一日的促選造勢活動，而菲中南海爭議仍是一大焦點。

目前在民調中領先的是71歲的被譽為菲律賓版「特朗普」的達沃市市長，民主奮鬥黨候選人羅德里戈·「叮咚」·杜特爾特。

這位多次公開表示自己祖上有中國血統的律師和政客，因為提出願與中國展開雙邊談判，「在中國尊重菲律賓主權前提下可以考慮共同開發」的新思維受到現任總統和其他競選人的圍攻。

據悉，菲律賓現任總統阿基諾正積極試圖整合其他候選人擊敗杜特蒂。

菲律賓選民將在此次大選中選出六年任期的總統、副總統、12位參議員以及很多名地方官員。

這個由七千多個群島組成的國家有五千四百多萬註冊選民。

菲版特朗普

目前擔任達沃市市長、主張嚴厲打擊犯罪的杜特爾特因有「懲罰者」的綽號。

他承諾在上台數月內消除犯罪和腐敗，並曾公開聲稱，一旦當選將大開殺戒，把「所有犯罪分子都殺光」。

儘管如此，他傲慢和不修邊幅的講話風格和對政治正確的蔑視使之被人與美國共和黨總統候選人參選者特朗普相比較。

在這次菲律賓大選中，除南非主權爭議之外，經濟、犯罪、腐敗、貧困也是大選的熱門議題。

南海新思路

由於五月底或六月初，海牙國際常設仲裁法院將就菲律賓提交的南海仲裁案宣佈結果，候選人在南海爭議上的態度格外引人注目。

杜特爾特曾對中國在南海填海造地的做法發出警告：「我會告訴中國，那些是菲律賓所有，你們正在我們的領地上修建工程」。

他還說，為保衛菲律賓領土做好了「犧牲的凖備」，但表示不會因此與中國兵戎相見。

近來卻又表示，如果中國願意幫助菲律賓修建基礎設施，他將閉口不談南海爭端。

菲律賓現總統阿基諾號召杜特爾特的對手同意減少候選人、鞏固自身選票的計劃。

儘管如此，包括格蕾絲·傅、現任副總統耶約瑪·比奈、米利亞姆·迪芬斯·聖地亞哥在內的候選人拒絕退選。

（編譯：張泳 / 責編：晧宇）