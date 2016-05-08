希臘民眾議會外集會抗議退休金改革

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數以千計的民眾周日（5月8日）在希臘議會大廈外集會，抗議議會周日表決的退休金改革。

在周日（5月8日）的抗議之前，希臘私營部門和公營部門主要工會曾發起48小時全國大罷工，希望阻止議會通過這兩項富爭議的改革法案。

希臘議會一個委 員會5月4日開始審議政府關於退休金製度改革以及個人收入稅征收制度改革草案。 希臘政府目前急需款項支付即將到期的債款，通過這兩項改革方案是債權國是否同意出資的關鍵。

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希臘一筆大約50億歐元的債款今年7月中旬到期，但政府急需現金還債，同時還需要資金支付其他開銷。

齊普拉 斯政府去年7月與歐盟及國際貨幣基金組織等債權國達成協議的條件是希臘落實必要的改革措施。

歐盟成員國財長周一將舉行會議，評估希臘政府是否遵守了財政緊縮承諾，是否可以同意撥出新一筆的金融救助款項。

因此，希臘議會能否在周日通過相關的退休金及稅收改革草案非常重要。根據這兩項法案，希臘將提高稅收，減少退休金。

希臘債務危機曾經是全世界輿論關注的焦點問題，最近似乎又再次成為關注熱點。

（編譯/責編：羅玲）