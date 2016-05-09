被驅逐的BBC赴朝鮮採訪記者返抵北京
- 2016年 5月 9日
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BBC記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）的三人採訪團隊被朝鮮當局拘留後驅逐，目前已抵達北京。
傅東飛與製作人Maria Byrne和攝像記者Matthew Goddard上星期五（5月6日）凖備離開平壤時被拘留。據信當局對他們所發表的報道不滿。
傅東飛一行被審問長達八個小時，並被迫簽署一份「道歉聲明」。
負責監視他們採訪的朝方人員星期一（9日）將他們押往機場驅逐。
包括傅東飛在內的一個BBC三人採訪團隊在平壤勞動黨代表大會召開之前抵達朝鮮，他們隨同一個諾貝爾獲獎者代表團前往朝鮮進行研究訪問。
朝鮮方面據悉對傅東飛的關於平壤民眾生活的報道不滿，稱其「歪曲事實」。
在周一舉行的一個新聞發佈會上，一名朝鮮政府發言人說，傅東飛和其同事「對（朝鮮）體制說了很多壞話」。
BBC的一名發言人說：「我們很遺憾我們的記者傅東飛和他的團隊被朝鮮驅逐。"
該名發言人說：「受邀報道朝鮮勞動黨代表大會的四名BBC員工將繼續留在朝鮮，我們希望他們被允許繼續他們的報道工作。」
（編譯：葉靖斯/蕭爾 責編：高毅/蕭爾）