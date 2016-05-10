「死而複生」：朝鮮將軍李永吉仍然健在

圖片版權 AFP Image caption 韓國報道稱說朝鮮人民軍總參謀長李永吉（左二）以腐敗和其他罪名被處死

曾經被韓國官媒傳播的關於朝鮮人民軍陸軍大將李永吉被處決的消息被證明有誤，朝鮮國家媒體報道顯示李永吉仍然健在。

5月10日李永吉的名字又出現在朝鮮報紙《勞動新聞報》和朝鮮中央社報道的朝鮮勞動黨中央委員會新當選委員名單中。

韓國的統一部表示，經過對朝鮮國家媒體公布的照片和勞動黨大會的視頻的核實，證實了李永吉又重返朝鮮政治生活。

在2月韓國媒體報道說朝鮮人民軍總參謀長、陸軍大將李永吉被處決。他之前最後一次露面是在一月初，當時他同朝鮮領導人金正恩一起在試爆氫彈時露面。

當時韓國的情報機構透露，朝鮮人民軍總參謀長李永吉以腐敗和其他罪名被處死，他的職位由前人民保安部部長李明洙接替。韓聯社報道說他因為「搞小圈子」、「腐敗」及「濫用權力」而被清洗。

「犬決」和「炮決」

自從2012年朝鮮最高領導人金正恩執政以來，朝鮮黨政軍各部門首長的更換極為頻繁。韓國國家安全戰略研究所透露，在金正恩上台並開始鞏固權力的過程中已經有約100多名黨政官員被處決。

因為朝鮮很少公開宣佈和報道高層官員遭到清洗或處決的消息，所以朝鮮官員突然「消失」往往被解釋成可能遭到清洗或懲罰。

上次路透社也報道了李永吉被處決的消息。BBC在韓國的記者當時說，對待朝鮮的消息通常需要謹慎小心，但路透社的消息通常是可靠的。

上次金正恩的姑父張成澤在2013年被處決是少有的經過朝鮮官方證實高官遭到清洗的消息。但當時關於張成澤被「犬決」的傳聞被朝鮮否認。

去年5月韓國國家情報院負責人向國會透露，朝鮮軍隊二號人物、人民武力部部長玄永哲以叛國罪被處決。他們還說玄永哲是執行了被用高射炮打死的所謂「炮決」。

(編譯：橫路；責編：董樂)