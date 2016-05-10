強硬派當選菲新總統 曾稱要登上南海爭議島嶼

圖片版權 Getty Image caption 杜特蒂以幾乎兩倍於主要競爭對手的選票贏得菲律賓大選。

在主要競爭者宣佈失敗後，有菲律賓版「特朗普「之稱的羅德里戈·杜特蒂（Rodrigo Duterte）已經贏得2016年的菲律賓總統大選。

儘管官方還沒有公布最終投票結果，但杜特蒂的主要競爭對手羅哈斯（Mar Roxas）已承認失敗並宣佈退出。

杜特蒂表示，他將懷著「極度謙虛的心態」接受這一任命。

在菲律賓政壇，71歲的杜特蒂以「強硬派」著稱，競選期間「直言不諱」地拋出過多種引發爭議的言論。他認為自己在政壇的成功源於在法治和社會秩序上持有的強硬立場。

在外交問題上，他曾表示要親自登上南中國海的爭議島嶼並插上菲律賓國旗。

在內政問題上，杜特蒂曾稱要大規模處死吸毒者和其他罪犯。他曾在菲律賓南部的達沃市擔任市長，並在這個曾經法治鬆懈的區域採取強硬的打擊犯罪的行動，為自己贏得了「懲罰者」的綽號，並贏得了選民支持。

杜特蒂贏得大選的另一因素是，現任總統阿基諾三世任職期間，儘管經濟增長率較高，但出現了大規模政府官員腐敗以及貧困、貧富差距擴大等問題，菲律賓民眾對此深惡痛絕。

分析：BBC記者赫德（Jonathan Head）發自馬尼拉

杜特蒂以幾乎兩倍於主要競爭對手的選票贏得菲律賓大選。競選對手稱他為「屠夫」，並說他將給這個國家帶來恐怖。

但截至目前，杜特蒂將如何執政尚不明瞭。唯一清楚的是他承諾將盡力打擊犯罪行為和腐敗官員，這也是他獲得民眾支持的重要原因。

但他還缺乏執行這些政策的具體細節。他的發言人表態說將對現有政治體系進行徹底檢修。但人權團體擔心曾經發生在達沃市的一幕會在全國範圍內上演。在擔任達沃市長期間，杜特蒂曾被指責允許對數量眾多的所謂罪犯執行死刑。

杜特蒂還在消除貧困、改善落後的基礎設施方面面臨極大挑戰。

在選情已經逐漸明晰之後，杜特蒂告訴法新社記者，「我會以極度謙虛的心態來接受總統任命。」

現任菲律賓內政部長、杜特蒂的主要競爭對手之一羅哈斯（Mar Roxas）表態接受杜特蒂的勝利，「對國家來說，這是一次和平的、成功的權力交接。」

另一位競爭對手、稍早前宣佈退出選舉參議員格蕾西·波（Grace Poe）也承諾將在動蕩的選舉之後「採取合作支持恢復運轉」。

人物：杜特蒂—從「懲罰者」到總統

1945年出生於一個政治世家，但他的家庭知名度遜於其他著名的菲律賓政治世家。

結婚兩次，目前單身。自己承認有不止一位女友。

作為一名律師，他於1986年成為達沃市的副市長，並曾擔任國會議員。

致力於消除犯罪、戰亂以及腐敗。他承諾要在當選後繼續執行強硬路線，但沒有給出具體措施。

以煽動性的言論著稱，比如曾表示要不經審判處死成千上萬的罪犯。

（編譯：川江 責編：蕭爾）