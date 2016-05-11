中國國防部：美艦進入南沙證明中方防禦「有必要」

圖片版權 AFP Image caption 美國方面表示，勞倫斯號在南海並非執行軍事任務（資料圖片）

中國國防部一份聲明指，美國軍艦再次駛入南沙島礁海域，證明中方在南海建設防禦設施「很有必要」。

在一份措辭嚴厲的聲明中，中國國防部新聞發言人楊宇軍遣責美軍艦機「未經允許非法進入中國南沙島礁鄰近海域是嚴重的挑釁行為」，且不能改變中國對擊水群島及其附近海域擁有主權的事實。

「我們不禁要問，美方究竟要在推動南海軍事化的道路上走多遠？空間要在破壞南海和平穩定的道路上走多遠？」中國國防部網站引述楊宇軍表示。

楊宇軍在聲明中表示，為應對美國海軍導彈驅逐艦威廉·P·勞倫斯號（William P. Lawrence）進入南沙島礁周邊12海里範圍內的巡邏行動，中國軍隊派出了海軍航空兵兩架殲-11戰鬥機和一架運-8警戒機赴相關海域巡邏，並有「廣州」號導彈驅逐艦、「綿陽」號導彈護衛艦和「臨汾」號護衛艦對勞倫斯號進行識別查證，並警告驅離。

美國國防部此前表示，對南海主權爭議島嶼的歸屬不作判斷。

中方所提及的南沙島礁是永暑礁，這是中國在近一年多時間中在南沙群島海域礁石上建造的人工島嶼。中國試圖定義自己在該島礁擁有與天然島嶼相同的12海里範圍領海主權，但美軍的巡邏行動表明，美國不同意中國的這一立場。

中國國防部表示：「美軍艦機進入南沙島礁鄰近海域改變不了中國對南沙群島及其附近海域擁有主權的事實，美軍的挑釁行為是徒勞無益的。」

中方還表示，美軍的「挑釁」行為證明，「中方在南沙有關島礁進行防禦設施的建設完全合理，很有必要」。

「中方將根據需要加大海空巡邏力度，加強各項防衛能力建設，堅定捍衛國家主權和安全，堅決維護南海和平穩定。」

對於北京是否對南海島礁擁有12海里範圍的領海主權，以及200海里範圍的專屬經濟區，聯合國將在近期作出仲裁。

（編寫：列爾 責編：蕭爾）