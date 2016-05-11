俄國指美國啟動導彈防禦違反核武條約

2016年5月11日

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 美國一直在戰艦上測試神盾系統

俄國外交部說，美國計劃5月12日在羅馬尼亞啟動歐洲導彈防禦屏障違反了一項核武條約。

俄通社引述俄國外交部的聲明說，這個舉動違反了1987年簽署的中程導彈條約。

美國說，神盾(Aegis)系統是保護北約抵禦遠程導彈的屏障，對俄國沒有威脅。

這個系統的一部分安裝在羅馬尼亞。

星期四，北約在羅馬尼亞南部的一處基地舉行儀式，標誌神盾在那里正式開始運作。

俄國外交部負責武器擴散和控制事務的部門主管尤裏雅諾夫說，「這個決定是有害的，也是錯誤的，因為它會破壞戰略穩定。」

北約和美國官員說，研發該系統是為了追蹤和攔截「流氓」國家發射的導彈。 過去，在這層意義下，伊朗曾被提及過，但是美國也想到北朝鮮。

多年來，美國也在戰艦上測試神盾系統。射來的導彈在重新進入大氣層前將在太空被摧毀。

星期五，神盾項目的另一階段將在波蘭開啟，靠近波羅的海的瑞茲科沃將舉行儀式。神盾導彈2018年將開始在那裏運作。

尤裏雅諾夫說，俄國的利益「受到此舉的直接影響。」

他說，美國MK-41發射系統也可以用來發射巡航導彈，而不只是地對空防禦導彈。

他說，「我們因此認為，這違反了中程導彈條約。」