美國大選：特朗普禁穆斯林入境美國立場軟化

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普周三在福克斯新聞電台節目中表示，有關禁令「只是一個建議」。

美國共和黨總統競選人特朗普有關臨時禁止穆斯林入境美國的立場似乎出現軟化。

在回應倫敦市長薩迪克·汗可能無法前往美國的言論時，特朗普在福克斯新聞電台節目中表示，有關禁令「只是一個建議」。

身為穆斯林的倫敦新市長薩迪克·汗曾表示，如果特朗普當選美國總統，自己的宗教背景可能令他不能前往美國。

但特朗普後來表示，他願意為倫敦新市長開「特例」——就算薩迪克·汗信奉伊斯蘭教，也能進入美國。

不過，薩迪克·汗拒絕了特朗普的提議，並稱這位紐約億萬富豪的觀點「無知」，並會令英國和美國「更不安全」。

去年發生造成130人死亡的巴黎襲擊事件後，特朗普曾提議禁止所有穆斯林入境美國。

特朗普禁止穆斯林入境的建議在美國及國際都備受批評，不過特朗普指建議對保護美國安全非常重要。

但特朗普在星期三表示，「這是一個臨時禁令。還沒有實施，只不過是一個建議」。

特朗普此前曾在一系列問題上轉變立場，包括在涉及稅收方案、墮胎、跨性別人士使用公共廁所等問題上多次發表相互矛盾的言論。

特朗普言論的反覆無常使共和黨領導人對他參選總統的能力感到擔憂。

包括眾議院議長、資深共和黨人瑞安在內的共和黨高層都表示，他們還沒有做好支持特朗普參選總統的凖備。

為了消除分歧，特朗普預計將在星期四與共和黨參議院少數黨領袖米奇·麥康奈爾和瑞安等人會面。

（編譯／責編：蕭爾）