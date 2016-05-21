卜睿哲：蔡英文演說或許是兩岸互信新起點

Image caption 台北沙龍舉辦了「台灣的未來，老卜怎麼看」研討，邀請前美國駐台協會理事卜睿哲演講，現場擠滿各界名人、還有台灣與中國大陸的聽眾。

前美國在台協會理事主席卜睿哲(Richard Bush)周六（5月21日）應龍應台文化基金會「台北沙龍」邀請，與主持研討會的台灣作家龍應台一起就台灣民進黨二度執政的未來與局勢做出解析，現場粗估吸引400多名觀眾。

卜睿哲向與會大眾表示，蔡英文的就職演說，希望是兩岸未來互動與互信的新起點，原本北京反應「也許更糟」。

台灣作家龍應台認為，大陸官方把蔡英文的演說解讀成「沒有填答完成的考卷」，認為這樣的心態「很不對等」。

「不對等的試卷」

Image caption 主持研討的台灣作家龍應台認為，大陸官方把蔡英文的演說解讀成「沒有填答完成的考卷」，認為這樣的心態「很不對等」。

卜睿哲在演講中表示，蔡英文的就職演說也許是兩岸互信跟互動的新起點，他在會場中表示，原本北京的反應可能比想像中激烈。但是蔡英文在就職演說中，對於兩岸過去以及現在的表述，相對的比過去更清楚。

而主持人，知名作家與台灣前文化部長龍應台則表示，大陸國台辦認為蔡英文的演說是「沒有填答完成的考卷」，龍應台本人則認為「很不對等」。

龍應台認為，中國大陸把自己當成主考官，台灣則是應答試卷的學生，但感覺答案很單一，不符合考官的心意就是錯。但怎麼不是中國大陸坐下來寫試卷，用民主自由，甚至是人權的表現來贏得台灣人的心？

但談到蔡英文的就職演說，龍應台還是認為對於九二共識的回應「相對模糊」，也許會讓不少台灣人失望。

卜睿哲也補充，互動本身是要雙向的，中國大陸希望蔡英文一直退讓，因為不夠信任她、不斷懷疑她。只是恐怕，台灣政府與台灣人民對中國大陸也是不斷懷疑，不夠信任，這樣對雙邊溝通不會有幫助。

「各界名人與會」

Image caption 台灣知名導演王小棣則發問，對於美國總統選舉的「川普（特朗普）現象」，是否已經重新顛覆了既有的政黨政治。

在演講結束後，龍應台與卜睿哲坐下來對談，也接受現場觀眾的提問。台下不只坐滿了台灣各界名人，包括政治學者、媒體人郭崇倫，以及作家範疇還有導演王小棣等人。

媒體人郭崇倫問到，美方如何看待「自認是台灣人」比例在這些年不斷上漲。卜睿哲認為，對自己的認同追求很正常，這也是台灣人這些年共同努力的結果。以前台灣的中國人認同比例高，有其政治背景。

而他認為，如果要評論現在台灣人對於身份認同上的高漲，則要回歸到這個「中國人」或「台灣人」認同，是政治上、經濟上還是文化上的。

現場還有不少來自中國大陸的留學生，他們也用流利地英語向卜睿哲請教有關大陸學生來台是否應有健保、還有美軍在南海上是否有「太多行動」等。卜睿哲則認為，美國的行動仍是相對務實的。

台灣知名導演王小棣也發問，對於川普（又譯：特朗普）在競選美國總統的行為，是否已經顛覆了既有的美國政黨政治。卜睿哲則認為，川普確實吸引了很多對現狀及社會不滿的選民，但川普真要是當選，美國法律制度也不會讓他為所欲為，「美國有強悍司法與立法體系可以制衡」，卜睿哲說。

而卜睿哲也表示，川普也真的挑戰現今美國的政黨政治，但他引用美國第四任總統麥迪遜的話，表示去防堵特定政黨執政是「不切實際的」，認為川普現象有其出現的時間點，但美國政黨的存在仍有其價值。

「兩岸暫時冷靜」

Image caption 對於兩岸現在對話陷入冷戰期，卜睿哲認為對話一定要持續，才是解決誤會的最好辦法，他期盼這是暫時的。

在最後，龍應台也開玩笑地問卜睿哲，要是台灣與中國大陸發生戰爭，曾有調查70％台灣人認為美國會出兵協防台灣，他又怎麼看？卜睿哲則是回應，「就我知道確實有這70％的數據調查」，他則是解釋美國出兵海外有其一定的法律規範，不會貿然行動。

隨後卜睿哲也說，「台灣還是要先維持自己在亞太地區的穩定，這是責任」。不過他也幽默結尾「有些太過機密事我是無法說的太明確的，不然我會被美國政府裁員」，讓現場一片笑聲。

在會後接受媒體專訪時，卜睿哲對於在台灣新政府上任後，大陸海基會與國台辦宣佈要是台灣新政府不接受「九二共識」，往後對話難以持續的問題時，卜睿哲表示，兩邊的對話一定要持續，並認為只有對話是「降低誤會的最好方法」。

卜睿哲又補充，現在的時機點較為敏感，但是才顯現出雙方更有進一步溝通的必要，他期盼兩邊的對話停止只是「暫時的」。不過話鋒一轉，他認為蔡英文的態度相對柔軟，而且並沒有太要求陸方，看似靜態但卻慢慢在行動，他認為接下來的幾周都還會是觀察期。

1947年出生的卜睿哲，1975年首次來台撰寫論文，畢業於美國哥倫比亞大學的他，專長是亞洲國際事務，並投身相關領域30餘年。責任曾任美國在台協會理事主席（1997-2002），現任布魯金斯研究所東北亞研究中心主任，也是奧巴馬的亞洲政策的顧問。

（責編：立行）