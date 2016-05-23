南非扣押3艘中國漁船 涉嫌非法捕魚

圖片版權 AP Image caption 近年來，來自中國的漁船前往世界各大洋的漁場進行捕撈作業，非法越境捕撈事件頻發，引起媒體關注。（資料圖片）

南非官員周一(23日)表示，南非海軍以涉嫌非法捕撈魷魚的罪名，扣留了3艘中國漁船，船上有大約100名船員。

官員指出，這3艘中國漁船是20日被發現的，未經許可闖進南非的200海里專屬經濟區。

當南非官員要求這3艘漁船靠港時，漁船企圖逃跑，因而遭到扣押。

農林漁業部長佐科瓦納發表聲明說，「我們不能容忍自己的海洋資源遭到掠奪，因為這是南非食品安全的來源。」

他同時表示，他們正調查這些漁船突然闖入南非海域的事件。

這三艘漁船共載有600噸魷魚，南非檢查人員發現這三艘漁船都沒持有在當地捕魚的許可證。

中國船員被扣留在船上。涉案船長若被定罪，將面臨罰款，甚至被判監禁。

南非當局表示，上周扣留的一艘中國漁船，因違反環境法已經受到起訴並被罰款。

與此同時，據中國媒體報道，一艘中國漁船在南非附近海域被當局扣查，中國駐南非大使館正就此事與南非方面溝通。

使館發言人說，上周，一艘中國漁船在南非附近海域被扣查，使館方面注意到有一些報道與事實不符。

據了解，中方船隻是前往剛果共和國從事合法遠洋漁業生產，由於惡劣天氣原因被迫進入南非海域。

中國使館表示，沒有證據，也沒有跡象表明中方船隻在南非專屬經濟區從事非法捕撈活動。

由於語言溝通等方面問題，中方船員與南非執法人員出現了一些誤會。

中國使館表示，將與南非有關部門繼續保持溝通，以事實為依據，從中國與南非友好關係大局出發，妥善處理事件。

綠色和平組織去年5月發表報告表示，由於本國海域附近的捕撈量急劇下跌，中國漁船正紛紛湧向遙遠的西非水域，在那裏從事破壞生態的底拖網捕魚和瞞報等非法活動，威脅到本已承受過度捕撈壓力的這一地區的海洋資源。

在中國從海外所得到的漁獲中，有三分之二來自非洲水域。

非洲海域魚類資源的減少也與中國漁業企業在非洲的擴張有著很大關係。1985年，在這裏作業的中國漁船隻有13艘，如今中國漁船的數量超過了500艘。

（編譯/責編：路西）