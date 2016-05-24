埃及失蹤客機：希臘和埃及說法不一

圖片版權 AFP Image caption 失蹤的MS804航班上周四從巴黎飛往開羅途中失聯，機上載有66人。

埃及官方否認希臘官方稱埃及失蹤客機失蹤前轉向的說法。目前尚不清楚埃及和希臘官方的說法為何相互矛盾。

失蹤的MS804航班上周四從巴黎飛往開羅途中失聯，機上載有66人。

希臘國防部長卡梅諾斯此前表示，該航班在地中海墜機之前曾進行兩次大幅度轉向。

他表示， 這架空客A320在從雷達顯示屏上消失之前，航行高度為2萬5千英尺，從「向左轉向90度，以及向右轉向360度。之後急降超過7620米。」

但埃及民航高級官員阿茲米（Ehab Azmy）否認了希臘國防部長的說法。並稱未發現飛機有不同尋常的舉動。

阿茲米對美聯社稱，飛機的雷達信號消失前，一直在3萬7千英尺的正常高度航行。

目前尚不清楚埃及和希臘官方對於失蹤客機的轉向說法為何相互矛盾。

雙方矛盾的說法還有關于飛行員是否聯繫到交通管制員。

希臘稱客機進入希臘領空時，交通管制員還與飛行員對話，一切正常。

希臘稱當飛機進入埃及領空後，曾嘗試再次與飛行員對話，但「儘管我們一直呼叫，但飛機沒有回應。」

埃及方面稱，飛機進入埃及領空時沒有任何問題， 「還在失蹤前追蹤了一到兩分鐘。」。

根據航空業網站航空先驅（Aviation Herald）發表的數據，在該客機信號消失前幾分鐘，客機的衛生間和電動設備曾有煙霧被探測到。

不過，這些數據目前尚未得到官方證實。

（編譯：覓雲 責編：蕭爾）