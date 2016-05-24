埃及當局否認埃及客機因爆炸失事報道

2016年5月24日

圖像來源，AP 圖像加註文字， 搜救人員打撈起了包括救生衣在內的飛機殘骸

埃及法醫局負責人哈米德星期二（5月24日）發表談話，否認了有關埃及航空公司客機因爆炸而失事的報道。

此前有媒體引述一位法醫官員的話說，遇難者的遺骸非常碎小，發生爆炸是唯一合乎邏輯的解釋。

哈米德就此表示，「有關這一事件所發表的所有這些內容都是完全不實的。」

埃及航空公司的MS804航班上星期四在地中海墜毀，機上66人遇難。

這架空客A320客機當時正在從巴黎飛往開羅，飛行途中從希臘和埃及的雷達監控系統中消失，未發出求救信號。

隨後，搜救人員從埃及北部港口城市亞歷山大以北大約290公里的海面撈起了一些飛機殘骸。

美聯社在星期二早些時候援引一位不願意透露姓名的據稱參加空難調查的埃及高級法醫官員的話說，他認為爆炸造成了空難。

這位官員說，他本人在開羅親自檢查了遇難者的遺骸。

他說，遺骸非常碎小，甚至沒有一個完整的肢體，例如一個完整的手臂和頭顱。

「但是，我不知道爆炸是什麼引起的。」

這位官員進一步表示，至少有一個手臂帶有燒傷，這可能「屬於一名坐在爆炸點附近的乘客」。

埃及法醫局隨後發表聲明指出，上述報道完全不實，並不是法醫局的結論。