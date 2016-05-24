越南年輕人中颳起「奧巴馬旋風」

2016年5月24日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 越南官方的《青年報》報道說，美國總統奧巴馬在越南掀起一股「奧巴馬旋風」。

越南官方的《青年報》報道說，美國總統奧巴馬在越南特別是年輕人中掀起一股「奧巴馬旋風」。

美國總統奧巴馬對越南的訪問進一步推動了越南民眾和政府內的親美情緒。

越南《青年報》評論說，世界上難以找到其他任何一位領導人能像奧巴馬這樣吸引公眾關注：大家關注他如何旅行，吃什麼東西，住在什麼地方。

自從美國總統奧巴馬周日開始對越南的三天訪問行程，在越南當地媒體上鋪天蓋地掀起一陣「旋風」，包括關注他此行的每個細節：空軍一號、海軍一號、大野獸防彈專車的安全特點；總統三天住處在哪裏；如何凖備接待總統的餐飲；等等。

這些細節花邊新聞成為越南當地媒體關注焦點，甚至轉移了人們對周日開始的越南全國國會代表選舉的注意力。

BBC越南語部代理編輯黎瓊說，奧巴馬訪越進一步推動反中國情感普遍的越南民眾中的親美情緒，特別是在年輕人當中，這種情緒又迫使執政的越南共產黨向這個方向靠攏。

小吃店平民作風

黎瓊說，奧巴馬到河內街頭小吃店吃肉丸米粉的消息吸引了越南網民的普遍關注和熱議。

因為奧巴馬晚上到小吃店便餐並不在官方公布的行程安排中，讓小吃店老闆一家很意外，很多附近的民眾聽到消息都跑來圍觀，奧巴馬在吃完飯走出小吃店後還簡單和圍觀的民眾打招呼聊天，圍觀者熱情歡呼並報以掌聲。隨後，越南媒體紛紛引述小吃店主人、圍觀者談論他們對美國總統的印象。

比如《青年報》網站報道引述小吃店老闆的兒媳婦玉英說：「奧巴馬非常友善。碟子太小，肉丸子掉到桌上，他並不在意，朝我笑笑，又（用筷子）把它夾回去。」

黎瓊說，奧巴馬作為一位大國領導人的親民形像深入越南民眾心裏。這也象徵著很多越南民眾對美國看法的轉變。

美國《華盛頓郵報》的一篇分析稱，即使說不上是全世界最友好，越南已經成為亞洲和美國最友好的國家。

報道說，近期美國皮尤研究中心的一項民意調查說，78%越南人對美國有正面的看法。而另一項調查顯示越南民眾認為在自由市場經濟中民眾生活更好。

中國因素

黎瓊說，因為和中國包括南海在內的種種爭議，越南民眾中反華情感普遍，而年輕一代更傾向加強美越交往。

他說，越南的執政黨也受到民眾情緒在這一方面的壓力。

他指出，特別是奧巴馬宣佈取消對越南的武器禁運後，越南官方對奧巴馬這次訪問的態度也更加積極。

他舉例說，周二奧巴馬將在越南國會發表長達30分鐘的講話。而周三奧巴馬將在訪問胡志明市的時候，對700名越南青年代表發表講話並回答問題。這些罕見的舉動就顯示了官方對加強美越關係的期待。