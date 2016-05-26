日本最高齡大象「花子」活69年去世

圖片版權 AP Image caption 「花子」1954年開始，獨自生活在東京井之頭恩賜公園，長達61年。

日本東京武藏野市動物園所飼養的母像「花子」，周四（26日）下午以69歲高壽去世，將驗屍判斷死因，據悉，可能是衰老。

由於花子陪伴數代日本人成長，死訊傳出後，日本網民紛紛在社交網站悼念。

亞洲象「花子」於1949年從泰國運到日本，是二次世界大戰後第一頭從外國來到日本的大象，1954年起由武藏野市的「井頭自然文化園」飼養，吸引許多遊客前來觀賞。

「花子」1954年開始，獨自生活在東京井之頭恩賜公園，長達61年。

今年3月起，花子的健康狀況持續轉壞，26日早上8點半左右，飼養員發現花子躺在室內動也不動，雖然曾試圖讓其站起來，但花子慢慢地失去了知覺，下午3時許死亡。

死前並沒很痛苦或掙扎的模樣，是詳和地死去的。園方今後將請專家檢查死因。

稍早之前，曾有動保人士以及非營利組織認為年事已高的花子，應該在大自然安享晚年，而在網路發動連署請願，想將花子送回泰國的野生庇護所。

但園方則以花子年紀太大，搬家不是最好選項，以不宜遷徙為由拒絕。

大象「花子」是二次大戰後，第一頭從外國來到日本的大象，原本被飼養在東京的上野動物園。

上野動物園於二次世界大戰期間，因擔心動物逃出，造成危險，大象全被處死。

二次大戰後首度來到日本的大象，被視為「和平的使者」，備受歡迎，於是以二次大戰期間被處死的1頭大象「花子」之名命名。