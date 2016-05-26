美國核武部隊「仍在使用上世紀的軟盤」

圖片版權 Image caption 8英寸軟盤是軟盤的鼻祖，是早期個人計算機的一種可移貯存硬件。

美國政府報告說，美國核武器部隊仍在使用上世紀70年代常見的計算機系統和8英寸軟盤。

美國政府問責局表示，包括五角大樓在內的幾個政府部門的計算機「遺留系統」必須緊急更新。

報告說，納稅人每年耗資610億美元，用於維護陳舊的技術系統。

該報告還說，與對現代信息技術系統的投資相比，維護陳舊系統的開支要高三倍。

美國政府問責局報告稱，美國國防部負責調動洲際彈道導彈、核轟炸機和空中加油機的計算機系統仍然在用「IBM的Series-1小型機」，這是一種1970年代的計算機系統，它使用8英寸的軟盤。

美國五角大樓發言人瓦萊吏·亨德森中校對法新社表示，「這個系統仍在使用當中，簡單地說，它仍然有效」。

她表示，不過，為了解決陳舊設備引發的關注，這些軟盤將在2017年底被安全的數字設備更換。

她補充說，對整個核司令部、中央司令部和通訊司令部的現代化更新工作仍在進行當中。

美國政府問責局報告說，國防部凖備在2020年底之前完全更新這些計算機設備。

該報告還指出，美國財政部也需要更新其系統，因為財政部仍在使用「上世紀50年代開始使用匯編語言代碼的計算機語言，並通常依賴於它為之開發的硬件」。