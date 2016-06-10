美國大選2016：奧巴馬正式表態支持希拉里

圖片版權 Reuters Image caption 奧巴馬為希拉里拍攝的視頻，支持她代表民主黨出選十一月的總統大選

美國總統奧巴馬周四正式表態支持希拉里成為民主黨總統大選提名人。

在宣佈支持希拉里前，奧巴馬曾與桑德斯會面。

奧巴馬拍攝一條視頻支持希拉里。視頻中，奧巴馬說她可能是史上最有資格的總統候選人。希拉里在推特上發佈奧巴馬的視頻。

馬薩諸塞州參議員伊莉莎白·華倫（Elizabeth Warren）亦表態支持希拉里。

華倫接受MSNBC訪問時說：「我凖備好參與這場戰鬥，並全力以赳協助希拉里成為下任美國總統…… 確保特朗普不能靠近白宮。」

奧巴馬與希拉里很快將會展開競選活動。

奧巴馬在視頻中說：「我希望一直支持我的人首先知道我支持她。我非常興奮，等不及為她在競選活動站台。」

「希拉里和桑德斯在初選中是對手，但他們都是愛國者，他們對美國有共同的宏願，而我們都相信這樣的願景。」

希拉里與奧巴馬在2008年是競逐民主黨提名的對手。奧巴馬勝出選舉後，委任希拉里擔任國務卿一職。

希拉里接受路透社訪問時說，奧巴馬的支持對她來說意義重大。

她說：「這些年來，奧巴馬總統與我從較勁對手變成真正朋友，這令人感到高興及光榮。」

共和黨的推定候選人特朗普在推特上說，奧巴馬的支持表示，奧巴馬希望延續奧巴馬政策多四年，及「沒有其他人想這樣的事情發生」。

分析：BBC駐北美記者安東尼·祖爾切（Anthony Zurcher）

奧巴馬現在參與選戰，他支持希拉里是希望延續民主黨領導白宮。他為希拉里拍攝的視頻製作精美，說明他早前已決定支持希拉里。一些眼光細密的人指出，奧巴馬在視頻中佩帶的領呔，就是他周二帶的一條。

華盛頓初選將於下周舉行，桑德斯說他會繼續在華盛頓進行競選活動。不過，桑德斯亦預期民主黨人將會團結起來。桑德斯在與奧巴馬見面後，語氣更有和解之意。他說他期望與希拉里合作去擊敗特朗普。

奧巴馬與希拉里下周將會到訪威斯康星州，是他倆首次一起出席競選活動。在到訪威斯康星州前，希拉里會先到俄亥俄州及賓夕法尼亞州。

民主黨視「鐵鏽帶」州分為大選兵家必爭之地。自1998年以來，民主黨終於再次有一位成功連任而且沒有醜聞的總統，奧巴馬將會全力參與競選活動去延續他的政策及影響力。