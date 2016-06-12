荷蘭女子稱遭強姦　卡塔爾警方以通姦罪逮捕

圖片版權 Getty Image caption 該名女子表示她在多哈度假時遭到強暴。

一名荷蘭女子在卡塔爾（台灣譯為卡達）因通姦罪被拘禁，但她向警方表示她是遭到強暴。

這名22歲女子赴卡塔爾度假，據她的律師表示，她在首都多哈（杜哈）的一間旅館裏被人下藥失去意識，之後在一間陌生公寓中醒來，她在公寓中遭強暴後被釋放。

她在3月因疑似有婚姻外性行為被逮捕，預計將在周一（6月13日）出庭。

被指控的強暴犯也同樣被拘禁，但聲稱性行為是經雙方同意。

荷蘭外交部發言人表示，這名叫做勞拉（Laura）的女子目前被逮捕，但尚未被起訴。

「我們在她被拘留的第一天就提供助理協助，其餘有關當事人的狀況現階段我們不做評論。」荷蘭大使館在一份聲明中表示。

「巨大恐懼」

這名女子在多哈一間允許飲酒的旅館內跳舞，「但當她從舞池回到桌旁，喝下第一口她的飲料，她就覺得非常不舒服，」她發現她被下了藥。她的律師布裏安‧羅高盧向荷蘭公共廣播公司（NOS）第一廣播電台說。

她隨後失去意識，到恢復記憶後她發現自己身處在一間陌生的公寓，「她在巨大的恐懼中發現自己被強暴了。」 羅高盧表示。

這名女子可能也會被以違反酒精相關法令檢控，多哈新聞網站報道。

在卡塔爾，飲酒或在公眾場合喝醉酒是違法行為，雖然某些旅館允許客人喝酒，外籍人士也可以獲得買酒的特別許可。

在2013年，一名挪威女子在鄰近卡塔爾的阿拉伯聯合酋長國（阿拉伯聯合大公國）被法院以偽證、婚外性行為和飲酒罪名，判處監禁16個月，她向警方表示她遭到強暴。

她在後來被赦免，遣返回挪威。