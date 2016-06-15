圖片版權 AFP Image caption 佛羅里達湖中的鱷魚。（資料圖片）

一名兩歲美國男童，周二（14日）跟家人在佛羅里達湖邊戲水時，被鱷魚拖入水中，當地警方展搜救，但到目前為止還沒找到男童。

這起意外發生在佛羅里達州「迪士尼樂園」附近的「七海湖」，來自內布拉斯加一家五口在湖邊戲水，突然一隻短吻鱷咬住這名兩歲男童，將他拖入水中。

父母曾落水與短吻鱷搏鬥救子，但兒子最終被短吻鱷拖落湖中。

50多名警察立即展開搜尋，到目前為止還沒找到男童。

「迪士尼樂園」工作人員說，他們過去沒有聽說過湖中鱷魚攻擊人事件，但湖邊告示牌寫著「禁止游泳」。

據報道，事發地點是七海湖（Seven Seas Lagoon），位於迪斯尼世界神奇王國前方，附近設有多間豪華酒店，包括迪斯尼大佛羅里達人溫泉度假酒店。