無視杯葛要求 在京朝鮮餐廳仍然有韓國客人

Image caption 韓國希望本國公民避免前往朝鮮餐廳，而在中國的很多朝鮮餐廳都拒收韓國人。

中國的官媒稱，雖然韓國要求本國公民在海外避免前往朝鮮的餐廳，但是一家位於北京與朝鮮政府掛鉤的飯店繼續為韓國的客人服務。

在今年一月份朝鮮核試射之後，韓國建議本國公民不要前往朝鮮人經營的餐廳，以給朝鮮的商業帶來衝擊。

中國官方媒體《環球時報》報道說，在北京的多家朝鮮餐廳仍然繼續有韓國客人用餐。

其中一家餐廳的員工對《環球時報》表示，「每天都有韓國顧客前往用餐，且很難拒絕為他們服務。」

各地不一

不過報道還稱，在中國東北遼寧省的一些朝鮮餐廳「已經拒絕讓韓國人用餐。」

一名瀋陽牡丹飯店的工作人員對該報表示，（朝鮮）政府下令，在瀋陽和中國其他地方的朝鮮餐廳應該拒絕韓國人用餐。

這名員工並沒有解釋餐廳拒收韓國顧客的原因，但是該報猜測說，這可能與最近有朝鮮餐廳員工「脫北投韓」有關聯。

今年4月，中國寧波一家朝鮮餐廳的12名女性員工和一名男性經理脫北投韓。

一個月之後，另外一家朝鮮餐廳的三名工作人員也投靠韓國。