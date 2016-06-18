歐洲杯2016：法國當局將俄球迷會領袖驅逐出境

圖片版權 AP Image caption 6月11日俄羅斯與英格蘭的比賽中雙方球迷發生暴力衝突

俄羅斯球迷協會的極右派領頭人以及另外19名球迷將在周六（6月18日）被驅逐出法國境外。

這是在馬賽進行的2016年歐洲杯足球賽英格蘭對俄羅斯的比賽中，雙方球迷發生暴力衝突後作出的決定。

亞歷山大·希普裏金（Alexander Shprygin）等 43名俄羅斯球迷在周二（6月14日）前往里爾途中被扣留，當時他們凖備去觀看俄羅斯隊對陣斯洛伐克的第二輪小組賽。

此後，有超過12名俄羅斯人已經被釋放，目前沒有對他們採取進一步行動。

另外有三名俄羅斯球迷則在馬賽的暴力事件後被判以最高兩年的監禁。

在另一宗案件中，馬賽檢控官布萊斯·羅賓（Brice Robin）表示，他正在調查俄羅斯與英格蘭戰平1-1的比賽前，兩名英格蘭球迷遇襲的事件，並將案件列為意圖謀殺處理。

六名英格蘭球迷也因為暴力行動被判監禁。

「可恥的事」

俄羅斯外交部長指，20名球迷被安排在周六乘坐從尼斯飛莫斯科的航班。

拘捕行動觸怒了俄羅斯政府，俄當局為此召見了法國大使以表抗議。

俄羅斯總統弗拉基米爾·普京（Vladimir Putin）在周五形容毆斗事件是「可恥的事」，但又表示，他不理解「我們的200個球迷怎麼能痛打幾千名英格蘭球迷」。

他呼籲俄羅斯球迷在周一俄羅斯對陣威爾士的比賽時注意自己的行為。

「我希望他們當中有頭腦清醒的人，真的熱愛運動，並且明白任何暴力都不是在支持他們最愛的球迷，而是對球迷和這項運動帶來破壞，」普京說。

圖片版權 EPA Image caption 被驅逐出境的球迷當中包括俄羅斯政府支持的球迷協會領袖亞歷山大·希普裏金（左）

據法國官方消息指，有150名俄羅斯足球流氓參與了6月11日發生的暴力事件。法國方面表示，他們已經察看了超過200個小時的視頻錄像，但仍然未能確認所有涉事者的身份。

希普裏金的全俄支持者聯盟（All-Russia Supporters Union）受到了克里姆林宮的支持。有報道指，希普裏金持極右翼觀點，也曾被照相機拍到他行納粹軍禮的動作。

俄羅斯和英格蘭在上周六對陣，比賽前後雙方球迷均發生了衝突。

事後，俄羅斯足協被處以罰款和禁賽緩刑，意味著一旦俄羅斯球迷再在球場內惹麻煩，俄羅斯隊將被逐出歐洲杯賽。

五名英格蘭球迷也因為向警察投擲玻璃瓶而被監禁，另一人則因與暴力事件有關而被囚。