美國芝加哥一男子臉書直播時被開槍打死

圖片版權 Image caption 帕金斯被開槍擊中頭部和頸部死亡

美國警方表示，芝加哥一名男子在臉書直播自己畫面的時候被開槍打死。

28歲的帕金斯在芝加哥西區被開槍擊中頭部和頸部死亡。

當時他正在使用臉書直播自己的畫面，目前這段視頻仍然在他的臉書網頁上，並且已經有將近70萬次觀看。

這是芝加哥不到3個月之內，第二次有人在臉書直播時被槍打死。

今年3月的時候，一名男子在直播時被擊中16槍。

這兩起臉書直播發生的槍擊案都沒有任何人被逮捕。

臉書直播功能讓使用者可以在網絡直播，這是2010年就推出的功能，但最近幾個月開始成為臉書的重點項目。

帕金斯的臉書直播畫面顯示他和一群人在談話，然後就聽到槍聲，隨後手機似乎是掉落到染滿鮮血的草地上然後變成黑畫面。

直播畫面可以聽到旁觀者的叫聲和哭聲。

這段直播畫面目前仍然在臉書網頁上，附帶有警告文字。

臉書一名發言人表示，錄像並不違反該公司規定，如果錄像宣揚暴力的話就會被刪除。