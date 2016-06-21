美國：希望南海雙航母演習發揮嚇阻作用

圖片版權 getty Image caption 「斯坦尼斯號」（圖左）及「里根號」（圖右）均是尼米茲級核動力航空母艦，可搭載多種用途的飛機。

美國海軍官員周一（6月20日）表示，希望在東亞展開訓練任務的兩艘航空母艦能對任何動搖區域安全的行為起到嚇阻作用。

據路透社報道，美國海軍作戰部長約翰·理查森（John Richardson）向華盛頓智庫表示，美國派出兩艘航空母艦在同一片海域演習的情況並不常見，這代表美國承諾維持該區區域安全的信號。

上周六（6月18）日，美國航空母艦「斯坦尼斯號」（USS John C.Stennis）及「里根號」（Ronald Reagan）在菲律賓提出的南海國際仲裁案或將宣佈結果之際，於菲律賓海展開防空、海上偵察，以及遠程攻擊演習。

理查森也提到另一起類似情況，上周美國派遣第二艘航空母艦到地中海，顯示美國對俄羅斯在海上擴張的關注度升高。

圖片版權 EPA Image caption 約翰·理查森表示美國在同一片海域派出兩艘航空母艦並不常見。（資料照片）

「在南海和地中海，我們都傳達一個訊息──我們有責任與當地盟友一起確保區域安全，並對試圖動搖區域安全的國家表態。」 理查森對華盛頓「新美國安全中心」（Center for a New American Security）表示。

「我們也希望能達到嚇阻效果。」 理查森說，中國在南海進行大規模軍事擴張，宣稱擁有大片土地的主權，建造人造島並在其上安置導彈及雷達，這些行為都「必須有所回應」。

理查森表示，美國的介入是要讓這些軍事化行動遭遇的阻力變大。

「斯坦尼斯號」及「里根號」均是尼米茲級核動力航空母艦，可搭載多種用途的飛機，具有極強戰鬥能力。戰鬥群還包含多艘軍艦及潛艇。

圖片版權 AP Image caption 戰鬥機降落在里根號航空母艦的甲板上。（資料照片）