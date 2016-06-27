俄稱土耳其「為擊落俄羅斯戰機道歉」

Image caption 俄羅斯稱，土耳其總統埃爾多安已就擊落俄戰機一事向普京進行了私人道歉。

克里姆林宮發言人稱，土耳其總統埃爾多安的代表已就在土耳其、敘利亞邊境擊落俄羅斯戰機表示道歉。

這位發言人說，埃爾多安給俄羅斯總統普京發短信，表達對在擊落事件中喪生的俄羅斯飛行員家屬「深表同情和深切的哀悼」。

去年11月土耳其擊落俄羅斯戰機後，俄羅斯一直對事后土方不道歉感到憤怒。

此後，俄羅斯通過貿易禁運和取消赴土耳其的俄羅斯旅行團等方式對土耳其實施制裁。

當時俄羅斯總統普京表示，如果土耳其不道歉，俄羅斯就不會取消這些制裁措施。

克里姆林宮發言人派斯科夫說，土耳其總統埃爾多安對那起事件深表遺憾，並希望恢復土耳其和俄羅斯的正常關係。

他說：「信中特別提到，俄羅斯是土耳其的朋友和戰略伙伴。正因為此，土耳其政府不希望破壞兩國關係。」

對俄羅斯的這番指稱，土耳其至今尚未做出回應。

去年11月24日，俄羅斯的一架蘇-24全天候殲擊機在土耳其和敘利亞邊境被土耳其擊落。

被擊落的俄羅斯飛機墜入敘利亞境內的山谷裏，飛行員喪生，導航員倖免於難並被敘利亞政府軍送入俄羅斯在當地的空軍基地。

土耳其事發後稱，該架戰機在被擊落前五分鐘，土方通過「緊急」波段對其發出10次警告，希望該戰機改變航向。

但俄羅斯國防部堅稱，被擊落的俄羅斯戰機在執行任務期間一直在敘利亞境內，並未侵犯土耳其領空，也沒收到任何土方的警告。