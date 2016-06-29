美共和黨總統侯選人特朗普稱「喜歡水刑」
- 2016年 6月 29日
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美國共和黨總統候選人特朗普在俄亥俄州的一次競選集會上重申，他主張對伊斯蘭國（IS）武裝分子實施水刑。
他在提及IS武裝分子砍殺人質的事件時說，必須以武力對待武力。
美國總統奧巴馬曾形容水刑屬於酷刑折磨，美國在2006年宣佈禁止水刑。
特朗普說，「我們必須凶狠和暴力地戰鬥，因為我們的對手是暴力的。」
他接著問聽眾，「你們覺得水刑怎麼樣？」
他回答說，「我很喜歡水刑，還不夠強烈。」他的話引來一陣歡呼。
就在特朗普發表上述講話之前幾個小時，土耳其伊斯坦布爾機場發生自殺式炸彈攻擊，41人死亡。
土耳其當局表示，他們認為是IS組織製造了這次攻擊事件。
特朗普曾在此前表示美國應該禁止穆斯林入境，這樣的言論受到廣泛批評，包括來自共和黨內的批評。
最近他的言辭似乎有所緩和，聲稱入境禁令只適用於來自「恐怖國家」的人，儘管他沒有指出具體國家的名字。