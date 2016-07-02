希拉里因不當使用電郵指稱遭FBI訊問

圖片版權 AP Image caption 希拉里·克林頓被認為很有可能成為美國下一任總統

美國民主黨總統候選人希拉里·克林頓的競選班子表示，希拉里·克林頓因擔任國務卿期間不當使用電子郵件的指稱受到聯邦調查局的訊問。

她的一位競選發言人說，希拉里·克林頓是自願接受訊問的。

有指稱說，在希拉里·克林頓擔任美國國務卿期間，她和她的助理曾使用私人電子郵箱處理公務機密文件，涉嫌洩密。

希拉里·克林頓說，她是為了使用方便而設立有關電子郵件地址的，並且否認用私人郵箱處理過機密文件。

但是，美國國務院的一項調查批評她和其他前國務卿在郵件安全的問題上處理不當。

美國聯邦調查局正在就針對希拉里·克林頓所受到的有關指稱進行調查。