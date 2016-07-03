新西蘭查獲馬頭像內毒品 價值千萬美元

圖片版權 AFP Image caption 這批35公斤的毒品填塞入一個人造鑽石鑲嵌馬頭內，這個馬頭重365公斤，高1米。

新西蘭警方破獲1400萬新西蘭元(1000萬美元）的可卡因，這批毒品藏在一個人造鑽石鑲嵌馬頭裝飾品內。

這是新西蘭警方歷來起獲的最大批毒品。這批毒品來自墨西哥，供應給正在進行大規模地震後重建工程的克賴斯特徹奇和其他大城市的毒品市場。

警方有組織罪案警司勒巴斯說： 這批35公斤的毒品填塞入一個人造鑽石鑲嵌馬頭內，這個馬頭重365公斤，高1米。

今年5月從墨西哥空運到奧克蘭，有關當局立即探測到當中的可卡因。

警方經過6個星期的調查，上周末在奧克蘭逮捕一名墨西哥人和一名美國人，他們當時正凖備飛往夏威夷。警方也在克賴斯特徹奇扣留一名墨西哥人。

勒巴斯說：「這是新西蘭的重大勝利、重要的成果，我們應該為及早偵查到這批毒品感到驕傲。

警方相信，這批可卡因有一部分是供應給克賴斯特徹奇的毒品市場，因為當地的重建工程吸引了世界各地的工人，雖然當地人也吸食可卡因，但眾多外國人在那裏從事重建工程，在一定程度上改變了當地的毒品供需。