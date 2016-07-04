搜救人員從海底打撈出埃及航班遇難者遺體
- 2016年 7月 4日
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調查人員說，搜索5月在地中海墜毀的埃及MS804航班遇難者屍體的船隻從海底撈起了所有被測繪到的遺體。
這艘毛裏求斯的船正駛王埃及亞歷山大港。晚些時候，該船將回到墜機海域，繼續搜索屍體。
從巴黎飛開羅的埃及航空公司MS804航班5月19日在地中海墜毀，機上66人遇難，目前仍不清楚墜機原因。
埃及飛機事故調查委員會發表聲明說，這艘船隻「撈起了所有在墜機地點被測繪到的遺體。」
該委員會說，搜索船將遺體運到亞歷山大後將返回墜機地點「繼續仔細掃描海牀，尋找餘下的遺體。」
委員會說，在船上的埃及和法國法醫監視了整個打撈過程。
在亞歷山大港，這些遺體將由檢察官和法醫專家檢查，然後送到開羅做DNA分析。
埃及飛機事故調查委員會星期六表示，失事飛機黑匣子的錄音機沒有損毀，調查人員應該能利用它們。
上周，埃及調查人員說，MS804航班的黑匣子證實機上出現煙霧。
飛機發出的自動電子信息顯示，機上一個廁所以後駕駛艙底部的煙霧偵測器都發出警報，數分鐘後飛機就消失了。
調查人員說，錄得的數據與這些信息是吻合的。
錄音和數據記錄儀是從地中海海底3000米處打撈上來的。
第二個黑匣子，也就是駕駛艙錄音機，正在巴黎被修複中。
目前有關墜機原因的解釋還沒有一條被排除，但據路透社報道，專家們傾向於認為墜機原因是技術故障，而不是人為破壞。