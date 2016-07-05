越南抗議中國在南海爭議海域舉行軍事演習

圖片版權 Xinhua Image caption 中國國防部官員稱，這是中國海軍根據年度計劃進行的例行性演練（資料照片）。

越南外交部抗議中國軍方在南海爭議海域舉行軍事演習的舉動，並敦促中國停止越方所稱的威脅地區與海洋安全的演習。

中國當局宣佈將在7月5日8時到7月11日8時，在中越存在主權爭議的帕拉塞爾群島（即西沙群島）及其附近海域進行軍事活動，禁止船隻駛入。

中國官方媒體《環球時報》引述中國國防部官員稱，這是中國海軍根據年度計劃進行的例行性演練。

由於這一軍事演習的結束時間恰好在國際仲裁法庭宣佈菲律賓提出的南海主權仲裁案之前，因此格外引人關注。

越南外交部發言人黎海平星期一（7月4日）晚間在官網發表聲明說，中國舉動嚴重侵犯越南主權，聲明並要求中國停止舉行相關演習。

黎海平在聲明中說，「越南對此提出強烈抗議，並要求中國尊重越南的主權，採取負責的行為，立即停止採取威脅東海安全和海事安全，或可導致緊張局勢升級的任何行動」。

中國聲稱擁有南海幾乎全部區域的主權，但菲律賓、越南、馬來西亞、台灣等均聲稱擁有部分區域的主權。

中國在該區域進行大規模填海造島工程，令鄰國以及政策重心向亞太轉移的美國擔憂其可能會推動南海軍事化進程，北京方面也對美國軍艦多次駛近中國實際控制的南海海域並聲稱行使航行自由而感到不滿。

總部設在海牙的國際仲裁法庭6月29日發表聲明，將於7月12日就菲律賓與中國在南海的紛爭做出裁決。

中國已經多次表示，該仲裁庭對有關事項無管轄權，中國「不接受、不參與和不承認」國際仲裁庭作出的任何裁決。