圖片版權 Reuters Image caption 美國總統奧巴馬說，「我今天作出的決定可確保我的繼任者有推動阿富汗局勢進展的堅實基礎，以及隨著恐怖主義演變因應其威脅的彈性。」

美國總統奧巴馬宣佈，鑒於阿富汗安全局勢依然「不穩定」， 在1996年年底之前，駐阿富汗美軍將從9800人減少到8400人。

根據最初計劃，美軍駐阿富汗人數將在今年底降至5500。

在2014年底結束作戰任務後，駐阿富汗的美軍主要擔負著兩個使命。其一是繼續搜索和打擊「基地」組織的殘餘勢力，後來又擴大到包括「伊斯蘭國」勢力；其二是幫助阿富汗部隊打敗來自武裝組織的威脅。

奧巴馬周三（6日）在記者會上表示，「美國將在阿富汗留駐大約8400人部隊到2017年我的任期結束，而不會在今年底之前將當地美軍兵員減少到5500名。」

「我今天作出的決定可確保我的繼任者有推動阿富汗局勢進展的堅實基礎，以及隨著恐怖主義演變因應其威脅的彈性。」

塔利班做出回應說，「不管美軍在阿富汗留下多少部隊，他們的失敗是注定的。留下的美軍越多，傷亡就越大。如果奧巴馬依靠數以萬計的美軍和49個國家的支持卻無法達到目的，他依靠8400美軍就更無法達到目的。」

塔利班還表示，「我們的士氣很高，決心很大。我們有抗擊佔領軍的經驗。美國應該從過去的錯誤中汲取教訓。」

北約國家領導人將於7月8日至9日在華沙召開峰會，預計會議將通過在2020年前繼續支持喀布爾政府的決議。

去年，在國際部隊大批撤離之後，塔利班在軍事上取得一系列勝利，目前控制的區域是2001年來最為廣大的。

但是僅自去年一年，阿富汗就有11000平民喪生。