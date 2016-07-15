解密文件：沙特政府同「9.11」攻擊者無牽連

圖片版權 Getty Image caption 2001年9月11日在美國發生的攻擊事件造成大約3000人死亡

美國國會在星期五（7月15日）公布了有關沙特阿拉伯政府同「9.11」攻擊事件是否有牽連的文件，這些文件先前處於保密狀態。

文件顯示，沙特阿拉伯政府同在美國紐約造成3000人死亡的劫機者之間沒有「正式的聯繫」。

但是報告表明，劫機者很可能從沙特內部的一些人那裏得到了資金支持。

一個獨立的委員會在2002年完成了「9.11」事件調查報告，但是其中的一些內容被禁止在13年內公開發表，引發了人們對其內容的揣測。

美國國會議員和「9.11」受害者家人多年來一直呼籲公開這些被稱為「28頁」的文件，認為美國政府試圖保護自己的重要盟友。

在「9.11」事件中對紐約世貿大廈和五角大樓發動攻擊的19名劫機者中的15人是沙特阿拉伯公民。

沙特政府說，他們對公布這些文件表示歡迎。

沙特駐美國大使阿卜杜拉·沙特星期五發表聲明說，這些文件證明「沙特政府、沙特高級官員或任何代表沙特政府的人員都沒有為這些攻擊提供任何幫助或鼓動」。