土耳其未遂政變：美國促請保持克制依法調查

圖片版權 EPA Image caption 大批群眾在伊斯坦布爾等地廣場上唱歌、喊口號、揮舞土耳其國旗。

土耳其軍事政變以失敗告終，美國國務卿克里促請安卡拉政府保持克制，並在後續調查中依法辦事。

成千上萬群眾響應政府號召，星期天（7月17日）凌晨繼續留守土耳其各大城市廣場「捍衛民主」。總統埃爾多安稍早前公開要求美國交出他所稱策動政變的伊斯蘭教教士居倫。

克里表示，安卡拉政府必須出示證據證明居倫犯法，華盛頓才會考慮引渡居倫。他還說，兩國同為北約盟友，任何指控美國參與了這場政變的言論都將損害雙邊關係。

目前居於美國賓夕法尼亞州的居倫否認策劃政變，並譴責政變企圖。

居倫還說：「作為過去50年曾受過多次軍事政變的人，給指控跟這樣的企圖有任何關聯，是奇恥大辱。」

圖片版權 REUTERS Image caption 居倫流亡美國多年，但在土耳其仍具有莫大的影響力。

土耳其各地已有將近3000名涉嫌參與政變的軍人被抓捕，據報包括多名高級將領；約2700名法官在政府平亂過程中被革職。

官方數字顯示，政變過程中有161名平民與警察被殺，104名叛變士兵被擊斃；1440人在衝突中受傷。

土耳其總理耶爾德勒姆表示，星期五（15日）晚間爆發的這場政變「在土耳其民主史上留下黑點」。

分析——BBC中東編輯鮑溫（Jeremy Bowen）政變是怎樣發生的？

發生了這場未遂政變，是因為土耳其在埃爾多安總統將國家轉型的計劃造成了深重的社會分裂，也是因為敘利亞戰爭的暴力傳染到土耳其。

埃爾多安總統及其發展與正義黨（AK）成為了選舉勝利專家，但他們對民主社會的長期承諾一直受到質疑。他政治上是伊斯蘭主義者，否定當代土耳其的世俗主義傳統。埃爾多安獨裁手腕日漸明顯，更試圖讓自己轉型成為強勢的行政型總統。

從一開始，埃爾多安政府就深入參與到敘利亞戰爭當中，支持打擊阿薩德總統的伊斯蘭主義反對派。但隨著暴力衝突蔓延到邊境的另一邊，安卡拉政府與庫爾德工人黨武裝的戰火再次點燃，讓土耳其成為了所謂「伊斯蘭國」聖戰分子的攻擊目標。

這帶來了莫大的不安。土耳其面對的動蕩日趨激烈，這不會是最後一次推翻埃爾多安總統的企圖。

圖片版權 Reuters Image caption 埃爾多安的支持者紛紛走上街頭，並參與攔截叛軍。

「策略伙伴」

一些軍方坦克首先在星期五傍晚封鎖最大城市伊斯坦布爾博斯普魯斯海峽上的兩條跨海大橋，拉開這場未遂政變的帷幕。

首都安卡拉則先後發現有軍人在街上活動；戰鬥機在市內低飛。

一個軍方派系繼而發表聲明，宣稱國家已經由「和平委員會」接管，並稱政變的目的是「確保並恢復憲法秩序、民主、人權和自由」。

居倫發起的「志願服務運動」（Hizmet Movement）在土耳其仍具有龐大的影響力。據稱，土耳其軍方內部仍有許多人支持居倫，政府中層人員亦然。

埃爾多安總統與居倫曾經是政治盟友，但近年多次指責對方謀朝篡位。

埃爾多安星期六晚發表全國電視演說時說，土耳其從未拒絕美國要求引渡「恐怖分子」的要求，「要是我們是策略伙伴，你就該回應我們的要求」。

身在盧森堡的克里則說，美國早已預料會有人提出關於居倫的問題，安卡拉要是能出示「經得起檢驗的正當證據」，美國就會接納，並「作出恰當的判斷」。

因居倫而引起的美土緊張可能對美國為首，打擊伊拉克與敘利亞境內所謂「伊斯蘭國」武裝的空襲行動構成影響——土耳其在政變發生後隨即關閉了美軍用作空襲根據地的因吉裏克空軍基地。

美國因應政變對美國公民發出土耳其旅遊警告。國務院稱：「外國和美國遊客尤其受到了國際與當地恐怖主義組織針對。」