美國三名警察在巴吞魯日「中槍身亡」

Image caption 美國城市巴吞魯日發生槍擊案。

在美國白宮發表的聲明中，美國總統奧巴馬表示，他「以詞匯所能表達出最強烈的意思」譴責這次襲擊事件。

巴圖魯日市長霍爾頓在接受美國福克斯電視台電話採訪時說：「我認為這是場伏擊。當有些人毫不尊重生命、毫不尊重警方時，我這麼說是很悲涼的。」

最新報道稱，一名嫌疑人已被擊斃，另有兩名嫌疑人有可能在逃。

此前，一名黑人在巴吞魯日被警方擊斃，加上之前明尼蘇達州的槍擊事件，引發了在全美的多起抗議活動。

這幾起槍擊事件還導致一名美國黑人退役軍人的報復性襲擊，這名退役軍人日前在達拉斯打死五名警察。

巴吞魯日警方目前要求民眾遠離事發現場。這次槍擊事件地點不遠就是警方總部和機場高速。

據報，警方正使用機器人在現場進行爆炸物勘查。

截至目前還不清楚槍手製造這起襲擊事件的動機。

現場一位目擊者對WBRZ新聞二台說，一名身穿黑衣的蒙面男子在距離Hammond Air Plaza不遠處無目標地向人群開槍。

還有目擊者稱，槍手黑罩蒙面，身穿軍裝樣式的服裝。

當地電視台播放的手機視頻顯示，警方車輛抵達事發地段的道路交叉口，然後聽到多聲槍響。

當地警方在接受WAFB電視台採訪時稱，槍擊事件發生在當地時間早九點前，目前警方正以「活躍狀態」對待這起槍擊案，事發地區附近的公路都已封鎖。

這位發言人說，警方對槍擊事件已做出應對。一名接受電視採訪的目擊者稱，似乎在執法警官抵達現場前，就已經聽到槍響。

其中一名受傷被送往醫院的警察被報傷勢嚴重。

Image caption 在巴吞魯日被警方擊斃的斯特靈的葬禮於上周五舉行。

當地警方目前向公眾徵詢線索。一名男子被警方拘捕後，他的母親稱警方「抓錯人了」。

巴吞魯日市長霍爾頓說，他已和白宮官員通話，並得到白宮的協助。他說，社區關係問題已經到了「決定性時刻」。

路易斯安那州長愛德華茲在推特上寫道：「這是針對我們所有人的一起令人無語、且完全沒道理的襲擊，而且發生在我們正需要團結和癒合傷痛的時候。」

他寫道：「請放心，路易斯安那將盡全力將犯罪嫌疑人繩之以法。」

日前五名警察遇難的達拉斯市長洛林斯發表聲明說：「在任何情況下，暴力襲警都是不能被接受的。」他呼籲目前全美抗議警方的和平遊行「必須馬上發聲譴責違法暴力行為」。

美國共和黨總統候選人特朗普事後表示：「我們為在巴吞魯日槍擊事件中遇難的警察感到悲傷。就因為我們的國家缺少領頭人，還要讓多少警察和無辜百姓送命？我們需要法律和秩序。」

他隨後又寫道：「我們還想打擊伊斯蘭國，可現在殺我們警察的是我們自己的國民。我們國家處於分裂和失控狀態，全世界都在看著我們。」