馬航MH17空難：律師稱大部分家屬達成賠償協議

圖片版權 Reuters Image caption MH17客機全部298名乘客和機組人員喪命。

代表馬來西亞航空MH17客機空難的荷蘭律師維魯·梅瓦表示，大多數空難死難者家屬已經與馬航達成損害賠償協議。

2014年7月17日，MH17航班從荷蘭阿姆斯特丹飛往馬來西亞吉隆坡途中，於烏克蘭頓涅茨克親俄羅斯武裝控制地區遭擊落，機上298人全部罹難。

機上乘客多數為荷蘭公民。荷蘭媒體引述梅瓦透露的賠償消息，但稱雙方同意保密，並無進一步信息發佈。

荷蘭當局星期天在阿姆斯特丹斯希普霍爾機場舉行了追思會，空難現場近日也有當地村民悼念。

根據1999年《蒙特利爾公約》有關空難索賠的規定，無論空難如何發生，航空公司必須對每名死難者，向其家屬支付最多14.5萬美元的損害賠償。具體賠償金額則因情況而定。

星期天也是根據《公約》提出索賠申請的最後期限。對於達成協議的家屬來說，事件總算畫上句號。

圖片版權 EPA Image caption 荷蘭首相呂特出席了在斯希普霍爾機場附近舉行的追思會。

圖片版權 AFP Image caption 在頓涅茨克其中一處發現MH17客機殘骸的佩特羅拉夫利夫卡村，村民折紙飛機放在臨時祭壇致哀。

圖片版權 EPA Image caption 自封的「頓涅茨克人民共和國總理」亞歷山大·扎哈爾琴科（左）稍早前出席了「官方」悼念儀式。

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不過，與MH17有關的訴訟並未完全終止。荷蘭檢察官表示，他們仍在等候俄羅斯就MH17客機被擊落提供進一步信息。

MH17空難發生之際，正值烏克蘭政府軍與親俄分離主義武裝衝突最為激烈之時。西方與烏克蘭指控親俄武裝要為空難負責，俄羅斯則指責是烏克蘭政府軍所為。

去年，荷蘭當局的調查報告認定，客機是被一枚俄羅斯制的山毛櫸導彈擊落，但並未認定是由何方發射。

一些死難者家屬到歐洲人權法院起訴俄羅斯及俄羅斯聯邦總統普京。

另一方面，據馬來西亞媒體報道，六名馬航空勤人員和11名乘客的家屬上周先後到馬來亞高等法庭吉隆坡法庭，起訴馬航疏忽和違約。

據《星洲日報》報道，馬來西亞總理納吉布星期天承諾，布城政府將繼續竭盡所能，為MH17空難討回公道，取得滿意解釋。