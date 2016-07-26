法國公布劫持人質事件嫌犯身份

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法國官員說，在法國北部城市魯昂（Rouen）一座教堂劫持多名人質的其中一名攻擊者當時還在假釋中，並佩戴有行動監控器。

法國檢控官證實這名19歲嫌疑犯名叫Adel Kemiche，去年因試圖前往敘利亞曾兩次被捕。

他與另外一名同伙襲擊了這座位於諾曼底聖艾蒂安-迪魯夫賴(Saint-Etienne-du-Rouvray)的教堂。他們割斷了一名年邁神父的喉嚨，最後被警方開槍擊斃。

法國總統奧朗德宣佈，發生在魯昂天主教堂的兇殺案是恐怖襲擊。兩名兇嫌是「伊斯蘭國」的追隨者，是恐怖分子。

他說，這兩名攻擊者反犯下的是「懦弱的刺殺罪行」，法國將竭盡全力打擊「伊斯蘭國」。

「伊斯蘭國」(IS)稱，製造教堂劫持事件的兩名襲擊者系該組織的「戰士」。

梵蒂岡表示，教宗對事件感到震驚和難過並譴責這宗野蠻的襲擊。

總理瓦爾斯發推文表示，劫殺人質事件是一次「野蠻攻擊」。他說，「整個法國和所有天主教徒都受到傷害，我們將團結一致。」