法國北部教堂劫持人質事件 兩疑犯被擊斃

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在法國北部城市魯昂（Rouen）的一座教堂周二（26日）發生劫持多名人質事件，兩名襲擊者被警方擊斃，一名人質喪生。

事件發生時，兩名持刀男子劫持一名神父，兩名修女和兩名信眾。

警方說，3名人質獲救，84歲的神父被襲擊者割喉而死。另一名人質傷勢很嚴重。

當地已經封鎖。警方告誡當地居民不要外出。

法國內政部發言人說，兩名劫持者走出教堂時，被警方擊斃，尚不清楚他們的身份和作案動機。警方正在教堂內搜查爆炸物。

警方仍未公布兩名兇徒的身份，但當地一名穆斯林領袖表示，其中一名兇徒被警方監控並曾經前往土耳其。

總統奧朗德宣佈，發生在魯昂天主教堂的兇殺案是恐怖襲擊。兩名兇嫌是「伊斯蘭國」的追隨者，是恐怖分子。

他說，這兩名攻擊者反犯下的是「懦弱的刺殺罪行」，法國將竭盡全力打擊「伊斯蘭國」。

「伊斯蘭國」(IS)稱，製造教堂劫持事件的兩名襲擊者系該組織的「戰士」。

梵蒂岡表示，教宗對事件感到震驚和難過並譴責這宗野蠻的襲擊。

這座教堂位於諾曼底聖艾蒂安-迪魯夫賴(Saint-Etienne-du-Rouvray)。

法國媒體說，當地有人聽到槍聲。警方和特警突擊隊迅速趕到現場，包圍了這座位於魯昂郊區的教堂。

總理瓦爾斯發推文表示，劫殺人質事件是一次「野蠻攻擊」。他說，「整個法國和所有天主教徒都受到傷害，我們將團結一致。」

內政部發言人說，法國檢方對魯昂教堂人質劫持事件進行反恐調查。

7月14日法國國慶日，31歲的穆罕默德·拉胡瓦傑-布哈勒駕駛重型卡車在法國南部城市尼斯濱海大道上橫衝直撞，造成80多人死亡。

自尼斯遭受恐怖襲擊以後，該國議會20日經表決通過延長國家緊急狀態6個月的法案。

這是自2015年11月巴黎恐怖襲擊發生以來，法國議會第四次延長緊急狀態。

BBC駐巴黎記者威廉森說，法國政府一直在設法防止這樣暴力攻擊事件，但是面臨巨大壓力。

魯昂位於法國北部，是上諾曼底大區的首府。歷史上，魯昂是中世紀歐洲最大最繁榮的城市之一。

該市位於塞納河下游，距海110公里，人口約50萬。