米歇爾激情怒斥特朗普宣揚「仇恨語言」

Image caption 米歇爾·奧巴馬在費城的美國民主黨全國黨代會首夜發表激情講話

美國第一夫人米歇爾·奧巴馬在費城民主黨全國黨代會為民主黨候選人希拉里·克林頓站台，在激情支持希拉里同時也未點名地嚴厲譴責了共和黨候選人特朗普競選期間的「仇恨語言」。

在與會代表的掌聲和歡呼中登台的米歇爾說：「出自一個現身廣播電視上的公眾人物口中的仇恨語言並非我們國家精神的真實代表。不要跌落到他們那個層次。我們的精神是，仍憑他們向低處去，我們還要往高處行。」

内鬥難止

在米歇爾講話前，希拉里的前競爭對手——弗蒙特州參議員桑德斯也利用講話機會，呼籲民主黨團結一致支持希拉里入住白宮。桑德斯呼籲支持者停止民主黨內戰，轉而支持希拉里，齊心協力確保防止特朗普獲勝。

不過，類似於共和黨黨代會期間不少共和黨人拒絕支持提名候選人特朗普情況，很多桑德斯的支持者迄今為止也拒絕在黨代會上、甚至於未來大選時支持希拉里·克林頓。很多人甚至在桑德斯講話呼籲支持希拉里時以噓聲回應。

希拉里將於周四（7月28日）正式接受民主黨的總統候選人提名。

激情演講

米歇爾的講話中雖然沒有點名特朗普，但被廣泛認為對特朗普的競選言論和政策綱領做出了全面抨擊與譴責。

米歇爾還高度評價了希拉里成為美國歷史上第一位女性總統候選人的意義。她表示，由於希拉里成為總統候選人，「對我的女兒們以及我們所有人的兒女們來說，女性可以成為總統候選人變成了一件理所當然的事情。」

她還盛讚希拉里是美國民眾「真正的公僕」，「從來不會在壓力前退卻」。

奧巴馬總統在米歇爾講話之後通過推特表態稱：「一次由一位傑出女性所作的傑出講演。我無比自豪。我國有幸有這樣一位第一夫人。我愛你，米歇爾。」

美媒評論

《華盛頓郵報》評論米歇爾的講話是充滿「不和諧雜音」的民主黨黨代會第一天日程中的「精彩頂峰」。

《紐約時報》認為，儘管這次黨代會的主角是希拉里·克林頓，但至少黨代會第一天晚上絕對「屬於米歇爾」。

《洛杉磯》時報形容米歇爾的講話是「民主黨黨代會第一夜最富激情的一曲希拉里·克林頓讚歌」。