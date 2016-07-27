教宗方濟各警告世界「處於戰爭中」

圖片版權 Reuters Image caption 羅馬天主教教宗方濟各警告說，歐洲近期發生一系列聖戰者攻擊事件說明世界「正處於戰爭中」。

羅馬天主教教宗方濟各警告說，歐洲近期發生一系列聖戰者攻擊事件說明世界「正處於戰爭中」。

不過，他強調說他並不是說不同宗教之間的戰爭，而是為了「利益、金錢和資源」發生的衝突。

他表示，所有宗教信仰都希望和平。

教宗方濟各說：「我們常聽到的詞是不安全，而事實上這個詞是戰爭。」

他說：「我們不應該擔心說出真相，世界處於戰爭之中，因為它失去了和平。」

星期二，教宗在凖備啟程訪問波蘭之前，接受記者採訪回應一名天主教神父被法國的聖戰者謀殺時做出上述評論。

雅克·哈梅爾神父在位於法國北部諾曼底聖艾蒂安-迪魯夫賴教堂晨禱後被殺害。

訪問波蘭

稍後時候，教宗抵達了波蘭城市科拉科夫，凖備參加天主教世界青年大會。

在教宗訪問波蘭之前，梵蒂岡似乎降低了批評波蘭政客對待移民的態度。

有媒體報道說，波蘭天主教大主教的一名發言人批評波蘭一些政客對待移民的「不合適」的政治言辭造成一種「恐懼穆斯林的人為氣氛」。

但上述批評似乎從梵蒂岡的網站上被拿掉了。

教宗方濟各對移民的支持使得他和波蘭反移民的右翼政府立場相左。後者以安全原因拒絕加入歐盟接收移民的協議。